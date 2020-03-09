رياضة | أسامة نبيه: مشاركة هذا الثنائي في صفوف الزمالك أصبح ضرورى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة نبيه: مشاركة هذا الثنائي في صفوف الزمالك أصبح ضرورى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشاد أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر، بالمستوى الذي يقدمه نادي الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال أسامة نبيه في تصريحات عبر قناة الزمالك "إذا استمر لاعبو الأبيض على نفس الأداء والروح التي ظهرت في شهر فبراير الماضي وبداية شهر مارس الجاري، سيستطيع أن يهزم أي فريق".

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وأضاف "الفترة القادمة وتحديدا في مسابقة الدوري الممتاز، تحتاج إلى إجراء سياسة التدوير من خلال الدفع بـ3 لاعبين جدد في كل مباراة، من أجل تخفيف الضغط على العناصر الأساسية".

وتابع نبيه "هناك عناصر يجب أن تحصل على الفرصة مثل أحمد عيد الظهير الأيمن لعدم وجود بديل للاعب حازم إمام ومحمد حسن لعدم وجود بديل في خط الوسط بعد إصابة محمود عبد العزيز".

وختم "أنصح أيضا بضرورة البحث عن لاعب وسط من قطاع الناشئين ومنحه الفرصة في المباريات المحلية، حتى يكتسب الخبرات خصوصا أن المناخ الحالي في الزمالك إيجابي ويدفع أي لاعب للتألق".