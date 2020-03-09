رياضة | سيناريو نابي كيتا قد يتكرر مع تيمو فيرتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناريو نابي كيتا قد يتكرر مع تيمو فيرتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية ألمانية اليوم، أن صفقة إنتقال المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزج الألماني، شهدت تطوراً جديداً اليوم.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن فيرنر سيوقع مع ليفربول خلال الصيف المقبل، مع البقاء موسماً على سبيل الإعارة مع ناديه الألماني الحالي.

وقال الصحفي "رونان ميرفي" الصحفي بالجريدة الألمانية على حسابه بموقع "تويتر"، أن الناديان قد يتفقا على إنهاء التعاقد في الصيف، مع السماح لفيرنر باللعب موسم 2020/2021 على سبيل الإعارة.

وفي حال حدوث ذلك، سيكرر ليفربول ما فعله مع الغيني نابي كيتا لاعب لايبزج السابق أيضاً، حين وقع معه في صيف 2017 وتركه موسم 2017/2018، ثم إنضم للفريق صيف 2018.

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وأضافت التقارير أن هذا السيناريو قد لا يلقى قبولاً عند إدارة البايرن، والتي تريد تقوية الفريق بشكل عاجل، ولن تسمح بترك فيرنر معاراً موسماً آخر في حال التوقيع معه.

كما سيحتاج الفريق لجهود فيرنر بشدة، حيث سيغيب النجمان محمد صلاح وساديو ماني عن ليفربول خلال شهري يناير وفبراير من العام القادم بسبب المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

كما أثبتت تلك التجربة فشلها مع نابي كيتا، والذي كان أحد أفضل عناصر خط الوسط في أوروبا، لكنه خلال موسم إعارته مع لايبزج، هبط مستواه بشكل كبير، وهو ما يعانيه الآن مع الريدز.

واستطاع فيرنر تسجيل 28 هدفاً لفريقه خلال الموسم الجاري حتى الآن، وتشير التقارير لتفضيله الإنضمام للريدز على باقي العروض.