رياضة | فايلر يكافئ لاعبو الأهلي عقب تخطي صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يكافئ لاعبو الأهلي عقب تخطي صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من تدريبات اليوم، استعدادًا لمواجهة سموحة، بالدوري العام.

ويأتي قرار فايلر، من أجل منح اللاعبين مزيد من الراحة خوفًا من تعرضهم للإصابات بسبب الإجهاد، عقب مدة السفر التي قطعتها البعثة من جنوب إفريقيا حتى القاهرة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة بالدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره سموحة، مساء الأربعاء المقبل على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.

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وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى القاهرة منذ قليل قادمة من جنوب افريقيا، بعد الانتهاء من مواجهة صن داونز التي أقيمت أمس الأول على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات منذ مغادرة فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، وصولا إلى مطار القاهرة الدولى.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد تخطى صن داونز، ويواجه الوداد المغربي في مايو المقبل على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.