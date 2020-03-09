رياضة | بدون ميسي.. التشكيلة المثالية الجولة 27 من الليجا الإسبانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون ميسي.. التشكيلة المثالية الجولة 27 من الليجا الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية عن التشكيلة المثالية للجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا". وشهدت الجولة السابعة والعشرين انتزاع برشلونة لصدارة الترتيب بعد فوزه الصعب على ريال سوسيداد بهدف نظيف، وخسارة ريال مدريد أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف مقابل هدفين. وضم التشكيل كلا من :- حراسة المرمى : روبن بلانكو "سيلتافيجو" Advertisements خط الدفاع : ليكوي "أتلتيك بيلباو" - بيكيه "برشلونة" - جارسيا "أوساسونا" - كيكيوريلا "خيتافي" خط الوسط : باريخو "فالنسيا" - كوبو "ريال مايوركا" - أوسكار رودريجيز "ليجانيس" خط الهجوم : جواو فيليكس "أتلتيكو مدريد" - تيو "ريال بيتيس" - موراليس "ليفانتي".

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