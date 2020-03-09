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رياضة | بدون ميسي.. التشكيلة المثالية الجولة 27 من الليجا الإسبانية

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كشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية عن التشكيلة المثالية للجولة السابعة والعشرين من "الليجا".

وشهدت الجولة السابعة والعشرين انتزاع لصدارة الترتيب بعد فوزه الصعب على ريال سوسيداد بهدف نظيف، وخسارة أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف مقابل هدفين.

وضم التشكيل كلا من :-

حراسة المرمى : روبن بلانكو "سيلتافيجو"

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خط الدفاع : ليكوي "أتلتيك بيلباو" - بيكيه "برشلونة" - جارسيا "أوساسونا" - كيكيوريلا "خيتافي"

خط الوسط : باريخو "فالنسيا" - كوبو "ريال مايوركا" - أوسكار رودريجيز "ليجانيس"

خط الهجوم : جواو فيليكس "أتلتيكو مدريد" - تيو "ريال بيتيس" - موراليس "ليفانتي".

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