رياضة | القاهرة تستضيف مواجهتي مصر والبرازيل وديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاهرة تستضيف مواجهتي مصر والبرازيل وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد مواجهة المنتخب المصري الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، نظيره المنتخب الأولمبي البرازيلي، وديًا خلال شهر مارس الجاري.

وأرسل الاتحاد البرازيلي موافقة رسمية إلى الجبلاية، أكد خلالها على خوض المباراتين بالقاهرة، بدلًا من إقامتها في الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي نقل المباراتين إلى القاهرة، بعد تردد أنباء عن إحتمالية إلغاء معسكر المنتخبين في الإمارات، بسبب إنتشار فيروس كورونا.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، كشف عن خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الوطني الأولمبي، في الإمارات استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

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وأكد الاتحاد البرازيلي، أن فريقه الأولمبي سيخوض المباراتين بكامل نجومه أمام الفراعنة، والتي ستقام يومي 23 و29 مارس، ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي، توج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي.

ويستعد الفراعنة الصغار لنهائيات أولمبياد طوكيو 2020، حيث يخوض الفريق عدة معسكرات يتخللها مباريات قوية استعدادًا للحدث الكبير.