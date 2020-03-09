رياضة | نجم بايرن ميونخ يبدي غضبه من الجلوس إحتياطياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بايرن ميونخ يبدي غضبه من الجلوس إحتياطياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نجم الوسط الألماني "ليون جرويتسكا" نجم خط وسط فريق بايرن ميونخ الألماني امتعاضه من التواجد بصفة دائمة على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ خلال المواجهات الأخيرة.

واستطاع جرويتسكا تسجيل هدف فريقه الثاني، خلال فوز الفريق البافاري بالأمس على فريق أوجسبورج الألماني بثنائية دون رد، في الجولة 25 من الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا.

وصرح اللاعب عقب المباراة: "بالتأكيد لست سعيداً بوضعيتي الحالية مع الفريق".

Advertisements

وأضاف: "هذا شئ صعب، أنا بكامل الجاهزية الآن، أعتقد أنني بأفضل حالة لي مع الفريق منذ إلتحاقي بالبايرن".

وواصل: "بكل أمانة ووضوح أنا غير سعيد لعدم البدء بالمباريات مع بايرن ميونخ".

ودخل جرويتسكا بدلاً من المهاجم الشاب جوشوا زيركيزي في الدقيقة 20، واستطاع تسجيل الهدف الثاني في شباك أوجسبورج.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب أندية البوندزليجا برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند و5 عن لايبزج.