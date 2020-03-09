الامارات | كريستيانو رونالدو يحيي المشجعين "الغائبين" في مواجهة إنتر ميلان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر مقطع فيديو لنجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، يظهر فيه وهو يحيي جماهير ملعب أليانز في تورينو الفارغ بعد وصول حافلته، في مواجهة إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي.
وكانت الحكومة الإيطالية اصدرت قرارا بإقامة جميع الألعاب الرياضية في البلاد بدون حضور جماهير، حتى 3 أبريلن بسبب تفشي فيروس كورونا.
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