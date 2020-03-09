شكرا لقرائتكم موعد مباراة الإسماعيلي ضد الجونة فى الدوري المصري اليوم الاثنين 9-3-2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الجونة



يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي نظيره الجونة اليوم الاثنين نظيره فريق الجونة على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة ومثيرة تأتى تزامناً مع إنطلاق الدور الثانى للمسابقة بعد فترة توقف .

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الجونة



تقام مباراة الإسماعيلي مع الجونة في الخامسة عصر اليوم،الاثنين، على ستاد الإسماعيلية ، وشهد أخر ظهور لللدراويش بالدوري خسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف ومن قبلها الخسارة من أسوان أيضاَ بنفس النتيجة فيما تعادل الجونة مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الجونة



يحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 4 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الجونة

واستعد الدراويش لهذه المواجهة بعدد من الحصص التدريبية بجانب مباراة ودية خاضها مع الإنتاج الحربى يوم الاثنين الماضى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق،وحاول فيها الفرنسى ديديه جوميز وضع الرتوش النهائية علي الخطة التي سيخوض بها لقاء الجونة و أيضا تجربة اغلب اللاعبين ومحاولة علاج بعض الأخطاء التي ظهرت علي أداء اللاعبين في الفترة الأخيرة لتفاديها تماما خاصة قبل موقعة الرجاء المغربي في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الجونة



وطالب الفرنسي ديديه جوميز لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط ببطولة الدوري بحصد النقاط الثلاث من مواجهة الجونة قبل التفرغ للمواجهة المرتقبة مع الرجاء المغربى بإياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال والمقرر لها 15 مارس الجارى بالمغرب بعد انتهاء موقعة الذهاب بالاسماعيلية بفوز الدراويش بهدف دون رد .

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موعد مباراة الإسماعيلي ضد الجونة

وشدد أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلى علي صعوبة مباراة اليوم لاسيما فى ظل القدرات الفنية التى يتمتع بها لاعبو الفريق المنافس الذي حقق نتائج جيدة خلال الفترة الأخيرة قبل توقف المسابقة المحلية.

وقال السلحدار ان هناك سبب آخر يزيد من صعوبة اللقاء يتمثل في تواجد جهاز فنى مميز للجونة بقيادة البرتغالي بيدرو الذى سبق له تولى تدريب الدراويش من قبل ويعرف الكثير عنه وعن بعض لاعبيه.

وأشار إلي أن الاسماعيلي يهدف إلي الفوز بالنقاط الثلاث لتعديل أوضاعه مبكرا في جدول الترتيب والقفز خطوات للأمام ومن ثم محاولة دخول المربع الذهبي للمشاركة في احدي البطولات الإفريقية في النسخة الجديدة.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الجونة



في المقابل، شدد البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة على لاعبيه ضرورة فتح صفحة جديدة مع مسابقة الدوري بداية من مواجهة الإسماعيلى سعياً للتخلص من المراكز المتأخرة والصعود للمربع الذهبى بعد استعادة الفورمة الفنية والبدنية خلال فترة التوقف عبر عدد من المباريات الودية .

وعقد بيدرو اجتماعا مع لاعبي فريقه أكد فيه ضرورة مواصلة النتائج الجيدة والعمل بقوة في سبيل التقدم خطوات للأمام في جدول الترتيب،وطلب منهم تنفيذ التعليمات بدقة واحترام الاسماعيلي جيدا لضمان الفوز عليه.