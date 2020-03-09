شكرا لقرائتكم إلغاء بطولة الدورى العالمى للكاراتيه فى المغرب بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الدولى للكاراتيه إلغاء منافسات بطولة الدورى العالمى ، التي كان مقرر إقامتها يومى الخميس والجمعة المقبلين ، بمدينة الرباط بالمغرب، بسبب فيروس كورونا .

وتلقى الاتحاد المصرى للعبة برئاسة محمد الدهراوى ، خطابا من نظيره الدولى بإلغاء البطولة ، رغم أنها كانت ضمن بطولات الرانك، والذى يساهم في التأهل للأولمبياد .

من جانبه أكد محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه أن البطولة كانت تدخل ضمن الرانك العالمى، و لكن بعد إلغاؤها يدرس الاتحاد الدولى للعبة ، أن يتم احتساب بطولة البريميرليج التي ستقام بإسبانيا مايو المقبل ضمن الرانك ، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بذلك ، حيز أن الامر مجرد اقتراحات .

حقق لاعبو منتخب الكاراتيه 4 ميداليات متنوعة فى منافسات الدورى العالمى الذى أقيم بالنمسا، مقسمة إلى فضية و3 برونزيات، بالإضافة على مراكز أخرى وتوجت بالفضية فريال أشرف المركز الثانى والميدالية الفضية فى وزن 68كجم، بينما أحرز البرونزيات كل من جيانا فاروق وزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3، وعلى الصاوى وزن 67كجم، وطه طارق وزن فوق 84 كجم .

Advertisements

وفى المراكز احتلت ياسمين حمدى المركز الخامس، وكذلك رضوى سيد، أما أحمد أشرف فاحتل المركز السابع فى البطولة .

يذكر أن الكاراتيه يشارك في بطولة فرنسا المؤهلة للأولمبياد ، و التي تقام مايو المقبل أيضا عقب بطولة أسبانيا .

وكان عدد من الحكام المصريين حصلوا على الشارة الدولية على هامش بطولة البريميرليج الدولية ، التي أقيمت بالإمارات ، وهم كل من عاطف صابر، محمود هاشم، هشام الصادق، سمر عبد الله، وليد حمد لله، أحمد حمدى، سامح محمد، محمود عباس رفاعى، وبسام محمود.