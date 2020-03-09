شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد الشناوى " أسد الأهلى" في التأهل إلى النصف النهائي الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محمد الشناوي حارس الأهلي يستحق لقب أسد الأحمر في حسم التأهل إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بمجموع لقائي الإياب و الذهاب بنتيجة 3 / 1 .

ونجح محمد الشناوي في التألق بقوة في لقاء فريقه أمام صن داونز خارج الأرض في مباراة الذهاب و نجح في التصدي لأكثر من كرة محققة لفريق صن داونز .

و إستطاع الشناوى أن يثبت أقدامه في تشكيل الأهلي والفراعنة بدافع الإصرار و العزيمة من أجل التواجد بشكل أساسي ليصبح بعد أهم عناصر الفريق التي لا غنى عنها في المباريات الصعبة و القوية .

كما نجح الشناوي أن يسطر تاريخ له في صفوف منتخب الفراعنة ، بعد تألقه اللافت للنظر مع الفراعنة في كأس العالم الذي استضافته روسيا في 2018 في مشاركة تاريخية لمصر بعد غياب 28 عاماً، بالرغم عدم تقديم المنخب الأداء المنتظر لجماهير الكرة المصرية وودع البطولة بالخسارة في جميع مباريات دور المجموعات،إلا أن الشناوي حصل على إشادات واسعة من جانب الجماهير ثناء المصريين خاصة أمام منتخب أوروجواي.

وفى أمم أفريقيا 2019 ، نال محمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر والنادى الأهلى، على إشادات واسعة من الجماهير بعد تألقه فى لقاء مصر والكونغو فى ثانى لقاءات الفراعنة ببطولة امم افريقيا 2019 التي إستضافتها مصر و كان أفضل اللاعبين خلال الظهور فى ضربة البداية أمام زيمبابوى بالرغم من أنه لم يختبر كثيرا.

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و العزيمة على حارس الأهلى في الصور التالية :



محمد الشناوى و زوجته

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محمد الشناوى 2



محمد الشناوى 3



محمد الشناوى فى المطار



محمد الشناوى فى الجيم