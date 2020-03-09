شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مسعد وفارس الدسوقى يتأهلان للدور الثانى ببطولة كنارى كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى عمر مسعد وفارس الدسوقى إلى الدور الثانى ببطولة كنارى كلاسيك لرجال الاسكواش التى تقام فى لندن خلال الفترة من 8 حتى 13 مارس الجارى بمشاركة مصرية واسعة.

ويحمل البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وفاز عمر مسعد على منافسه الماليزى إيان يو نج بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 69 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 14-12, 11-8.

كما فاز فارس الدسوقى على منافسه الألمانى رفائيل كاندرا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-3, 11-5.

بينما خسر مازن هشام أمام منافسه الاسكتلندى جريج لوبان بشوطين نظيفين قبل أن ينسحب فى الشوط الثالث وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-6, 11-7.

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وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" قد أعلنت عن قائمة الثمانية الكبار المتأهلين إلى بطولة نهاية الموسم التى تقام فى مصر PSA World Tour Finals، والتى تضم 8 لاعبين فى منافسات الرجال والسيدات، بشرط أن يكون كل لاعب قد توج ببطولة بلاتينية خلال الموسم، بالإضافة إلى أصحاب أعلى نقاط من اللاعبين الذين شاركوا فى النهائيات الأبرز خلال البطولات.

وتأكد تواجد الأبطال المصريين فى تلك القائمة، على الرغم من أن البطولات البلاتينية فى الموسم الجارى لم تُلعب بالكامل، حيث يتبقى بطولات الجونة وبريطانيا المفتوحة وبطولة بلاك بول للسيدات التى ستقام فى الثامن من مارس الجارى بمصر.

وكان على فرج المصنف الثانى عالمياً قد توج ببطولتى "أمريكا المفتوحة وويندى سيتى"، كما توج محمد الشوربجى ببطولة "جى بى مورجان"، وفاز كريم عبد الجواد ببطولة "الأهرام"، وتوج طارق مؤمن بـ "بطولة العالم"، ليضمن الرباعى أصحاب المراكز الأولى فى التصنيف العالمى المشاركة فى البطولة الأخيرة للموسم، كما حجز مروان الشوربجى مقعداً فى تلك القائمة الذهبية بسبب حصوله على مجموع نقاط أكبر.

وفى منافسات السيدات ضمنت كل من: رنيم الوليلي، نوران جوهر، نور الشربيني، نور الطيب وهانيا الحمامى التأهل، حيث توجت نوران جوهر ببطولة "أمريكا المفتوحة"، كما فازت نور الشربينى "ببطولة العالم وبطولة ويندى سيتي"، وحصل الثلاثى رنيم الوليلى ونور الطيب وهانيا الحمامى على نقاط أعلى، حيث تحتل الوليلى قمة التصنيف العالمي، بينما تحل نور الطيب فى المركز الخامس، فيما تأتى هانيا الحمامى فى المركز العاشر.