شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعين بحكم فيديو أجنبي لمباريات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية تعيين طاقم حكام فيديو اجنبي لمباريات القمة بين الاهلي والزمالك سواء في كأس مصر أو الدوري ورفضت اللجنة اقتراح اختيار طاقم حكام أجنبي لمباريات القمة ومصري للفيديو بعد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري.

وعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمراً صحفياً الخميس الماضي بالمقر الرئيسى للاتحاد، بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى، لإعلان بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية، والتى انطلقت فى مباراة طلائع الجيش وإنبى باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع عشر للمسابقة فى افتتاح الدور الثانى بالدورى.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني انه سيتم مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الدولي فيفا للحصول على موافقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو var في مباريات كأس مصر المقبلة.

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كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه بعد الحصول على موافقة ifab بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري ، من حق اتحاد الكرة تطبيق التقنية في مباريات كأس مصر ولكن يشترط إخطار الـifab بتطبيق التقنية في أي بطولة أخري محلية تنظمها مصر و هو إجراء روتيني فقط.

كان اتحاد الكرة قد بدأ رسمياً في تطبيق تقنية حكم الفيديو بالدوري المصري خلال مباراة طلائع الجيش و إنبي التي أقيمت مساء الخميس و انتهت بالتعادل السلبي في افتتاح مباريات الجولة الـ18 للدور الثاني ، لتكون مصر ثاني دولة في أفريقيا تطبق تقنية حكم الفيديو بعد المغرب التي بدأت التجربة رسميا منتصف فبراير الماضى.

احتفل جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، بتطبيق تقنية الـvar لأول مرة فى الدورى المصرى، مع طاقم الحكام الذى أدار مباراة طلائع الجيش و إنبى عصر اليوم.

وتواجد الغندور برققة ياسر عبد الرؤوف وتامر درى عضوى لجنة الحكام، بالإضافة إلى طاقم حكم مباراة انبى والطلائع التى انتهت بالتعادل السلبى واحتفلوا بالتقاط صور تذكارية.