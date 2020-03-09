الإسماعيلى يتسلم تأشيرات المغرب تمهيداً لملاقاة الرجاء بالبطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلم النادى الاسماعيلى اليوم الاثنين تأشيرات السفر للمغرب حيث من المُقرر أن تتجه بعثة الدراويش إلى مدينة كازابلانكا المغربية يوم الخميس الموافق 12 من شهر مارس استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية ومن المقرر أن يترأس بعثة الدراويش محمد الكلية أمين صندوق النادى ،ويحتاج الدراويش في مواجهة الرجاء المُقرر لها 15 مارس لتحقيق اي فوز أو أي تعادل من أجل ضمان التأهل الى نهائي البطولة العربية لأول مرة منذ 16 عامًا.

حدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز 12 مارس موعداً للسفر للمغرب على أن يعود الفريق للإسماعيلية 16 مارس عقب المباراة بيوم واحد، مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

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وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

تلقى الإسماعيلى خسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دور الستة عشرة فى بطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية، ليتأهل الأخير لمواجهة طلائع الجيش فى ربع النهائي.