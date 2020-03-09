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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التأهل الأفريقى على حساب صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد خوض مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا.
وبدأت بعثة الأهلي رحلة العودة في السابعة مساء أمس الأحد، حيث استقلت حافلة من بريتوريا الي جوهانسبرج في رحلة استغرقت قرابة الساعة، ثم استقلت طائرة العاشرة إلا ربع مساء ووصلت القاهرة منذ قليل.
وكان الأهلي قد تعادل أمس الأول السبت مع صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدا مع الوداد المغربي في نصف النهائي، بعد الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب بالقاهرة.
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