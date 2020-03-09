رياضة | 7 مواجهات قوية في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مواجهات قوية في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء منافسات الجولة 27 للمجموعة السادسة للقسم الثالثة بإقامة 7 مباريات في صراع الصعود والبقاء.

ويحتل فريق السكة الحديد، المركز الأول، بفارق ستة نقاط عن الوصيف فريق البلاستيك.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" لقاءات الثلاثاء بالمجموعة السادسة :

1- ألماظة مع السكة الحديد

يلاقي فريق ألماظة صاحب المركز الخامس، برصيد 39 نقطة، بقيادة جمال ترك نظيره، فريق السكة الحديد المتصدر برصيد 49 نقطة بقيادة جمعة مشهور، وأسفرت مباراة الدور الأول، عن فوز السكة بهدف نظيف.

2- البلاستيك مع العبور

يخوض فريق البلاستيك صاحب الترتيب الثاني بقيادة تامر عبد الخالق لقاء هام أمام فريق العبور الذي يتواجد بالمركز الثالث بقيادة عطيه السيد، يدخل الفريقين اللقاء برصيد 42 نقطة،وحقق فريق العبور الفوز بهدف في الدور الأول.

3- المرج مع مصر للتأمين

يلتقي فريق المرج العاشر بقيادة على سليمان برصيد 29 نقطة مع فريق مصر للتأمين الرابع بقيادة عمرو عبده برصيد 41 نقطة، وشهدت مباراة الدور الأول، فوز التأمين 3-0.

4- بهتيم مع شباب بطا

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يلعب فريق بهتيم صاحب المركز التاسع بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 31 نقطة مع فريق مركز شباب بطا السادس بقيادة محمد عابدين برصيد 38 نقطة، وتعادل الفريقين في الدور الأول 1-1.

5-الشمس مع سراى القبة

يلتقي فريق الشمس صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد علي برصيد 36 نقطة فريق

سراى القبة متذيل المجموعة بقيادة عماد السيد برصيد 6 نقاط، وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

6- الغابة مع بنها

يستضيف فريق الغابة صاحب الترتيب الـ 12 بقيادة أسامة محمود برصيد 25 نقطة، نظيره، فريق بنها الـ 11 برصيد 26 نقطة، بقيادة محمد عثمان، وحقق فريق الغابه الفوز بهدف في الدور الأول.

7- اتحاد الشرطة مع طوخ

يستضيف فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الـ 7 بقيادة محمود سعيد برصيد 37 نقطة مع فريق طوخ صاحب المركز الـ 13 بقيادة محمد خطاب برصيد 25 نقطة، وحسم التعادل 3-3 لقاء الدور الأول.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 49 نقطة

2- البلاستيك 42 نقطة

3- العبور 42 نقطة

4- مصر للتأمين 41 نقطة

5- ألماظة 39 نقطة

6- شباب بطا 38 نقطة

7- الشرطة 37 نقطة

8- الشمس 36 نقطة

9- بهتيم 31 نقطة

10- المرج 29 نقطة

11- بنها 26 نقطة

12- الغابه 25 نقطة

13- طوخ 25 نقطة

14- الأميرية 23 نقطة

15- سراى القبة 6 نقاط