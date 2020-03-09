رياضة | خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

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أصبحت أزمة الاعب صالح جمعة مع النادي الأهلي وخروجه من حسابات المدرب السويسري رنيه فايلر حديث الشارع الأهلاوي في الآونة الأخيرة.

أزمة صالح جمعة مع الأهلي

يضغط صالح جمعة، صانع ألعاب نادى الأهلى، لفسخ عقده مع الفريق فى نهاية الموسم الحالى، للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة عقب ضعف فرص مشاركته مع الأحمر في ظل خروجه من حسابات المدرب رنيه فايلر.

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وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم السبت عن طلب الاعب من إدارة الأهلى الرحيل عن صفوف الفريق، فى حالة عدم المشاركة فى المباريات حتى نهاية الموسم.

وأضافت التقارير أن اللاعب صالح جمعة أكد لجهاز الكرة بالفريق انتظامه وتنفيذ كل المطلوب منه، على أمل الدخول فى حسابات الجهاز الفنى، كما طلب فسخ تعاقده فى حالة عدم وجود دور له مع الفريق في الفترة المقبلة.

الزمالك يغازل صالح جمعة

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد كشف عن نية الأبيض في التعاقد مع اللاعب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي في حالة رحيله عن صفوف الأحمر واصفا إياه بالموهبة الكبيرة.