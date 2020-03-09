الامارات | حكم في الدوري الإيطالي يرفض ارتداء اللاعبين أقنعة للوقاية من كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم في الدوري الإيطالي يرفض ارتداء اللاعبين أقنعة للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتدى لاعبو نادي بيسكارا الإيطالي أمام فريق بينفينتو، في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، أقنعة وقائية، بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، ولكن حكم المباراة رفض أن يخوض اللاعبون المباراة مرتديين الأقنعة.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن ذلك جاء كإجراء وقائي، لكن الحكم منع اللاعبين من المشاركة بالأقنعة.

وتضمن بيان بيسكارا: "بالنظر لصحة لاعبينا ولخصومنا، توجهنا إلى أرض الملعب مرتديين أقنعة وقائية، سيتم إزالتها فقط بدعوة من الحكم، حيث أنها غير منصوص عليها في اللائحة".