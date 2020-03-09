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الامارات | حكم في الدوري الإيطالي يرفض ارتداء اللاعبين أقنعة للوقاية من كورونا

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حكم في يرفض ارتداء اللاعبين أقنعة للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتدى لاعبو نادي بيسكارا الإيطالي أمام فريق بينفينتو، في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، أقنعة وقائية، بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، ولكن حكم المباراة رفض أن يخوض اللاعبون المباراة مرتديين الأقنعة.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن ذلك جاء كإجراء وقائي، لكن الحكم منع اللاعبين من المشاركة بالأقنعة.

وتضمن بيان بيسكارا: "بالنظر لصحة لاعبينا ولخصومنا، توجهنا إلى أرض الملعب مرتديين أقنعة وقائية، سيتم إزالتها فقط بدعوة من الحكم، حيث أنها غير منصوص عليها في اللائحة".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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