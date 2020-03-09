شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل إلى القاهرة بعد التأهل الأفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد خوض مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا. كان الأهلي قد تعادل أمس الأول السبت مع صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدا مع الوداد المغربي في نصف النهائي، بعد الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب بالقاهرة.

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