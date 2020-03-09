شكرا لقرائتكم الزمالك يحصل على تأكيد من "كاف" بإرسال 5 ملايين جنيه مكافأة عبور الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى الزمالك تأكيدًا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإرسال 325 ألف دولار أى ما يوازى 5 ملايين جنيه، له عبر حساب الاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث أرسل مسئولو الـ "كاف"، تلك القيمة المالية التى تُعد بمثابة 50% من مكافأة الأبيض عن عبور دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن كاف يرسل 50% من مكافأة عبور الأدوار المختلفة فى البطولة الإفريقية على أن يتم التصفية فى نهاية البطولة بالحصول على باقى المستحقات، حيث يحق للنادى الأبيض فى الوقت الحالى، الحصول على 875 ألف دولار؛ لعبور الفريق الأبيض إلى دور نصف النهائى من دورى الأبطال، حيث ضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر، أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل، وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، على أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى أحد دول الكاميرون أو المغرب أو تونس يوم 29 مايو، ومن المنتظر، أن يرسل مسئولى الكاف باقى المستحقات المتبقية للأبيض من مكافآت عبور الأدوار المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وتخطى الزمالك عقبة الترجى التونسى، بالفوز فى مجموع مباراتى دور الثمانية بنتيجة 3 / 2، وعادت بعثة الزمالك إلى القاهرة، أول أمس، السبت، قادمة عقب تحقيق التأهل فى ملعب رادس، حيث نجح الفريق الأبيض فى إقصاء الترجى التونسى حامل اللقب والتأهل إلى الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما باستاد رادس، يوم الجمعة الماضى، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الأفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وبهذا يكون الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائى للمرة العاشرة فى تاريخه.

وحصل الزمالك على راحة من التدريبات بالأمس على أن يعود لتدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.