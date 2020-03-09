شكرا لقرائتكم جيرالدو يخضع لاختبار طبى بعد إصابته فى مواجهة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع الأنجولي جيرالدو مهاجم النادي الأهلي لفحص طبي بعد تعرضه للإصابة في مواجهة صن داونز ومن المقرر أن يُحدد طبيب الفريق خلال الساعات القادمة موقف اللاعب، قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات والمباريات.

واشتكى الأنجولي جيرالدو لاعب الاهلي من التواء في الكاحل خلال مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعدة جلسات علاجية للتعافي من هذه الإصابة خاصة بعدما تعرضت قدمه "للورم" عقب المباراة، وسيتحدد موقف جيرالدو من المشاركة في التدريبات المقبلة وفقاً للجلسات العلاجية التى سيخضع لها اللاعب وحسب البرنامج العلاجي من جانب الجهاز الطبي للفريق.

بدأ الأهلى مواجهة صن داونز بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى..واسبتعد السويسرى رينيه فايلر لاعبيّن من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة صن داونز، واستبعد فايلر الثنائى مصطفى شوبير وأحمد الشيخ، فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-على لطفى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هانى وأيمن أشرف.

في المقابل، أجرى موسيمانى المدير الفني لفريق صن داونز تغييرا وحيدا على تشكيل مباراة الذهاب بخروج المدافع واين أرينديسى ودخول نجكونجكا وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي، في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو، وفى الدفاع: موسى ليبوسا – ريكاردو ناسيمينتو – نجكونجكا – مودجيكا ماديشا، وفى الوسط: أندييلي جالي، هلومفو كيكانا، سيمبا زوانى.. وفى الهجوم: ليبوهانت مابوي، جاستون سيرينو، سيبوسيسو فيلاكازي.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب صن داونز، وهدد الفريق الجنوب افريقى مرمى الشناوى بتصويبة قوية في الدقيقة 2 من عمر اللقاء، لكنها مرت خارج الملعب.. وكاد صن داونز يسجل الهدف الأول من فرصة محققة في الدقيقة 4 من انفراد للاعبه بمحمد الشناوى لكن حارس الأهلى ينقذ مرمى بعد إصطدام الكرة في جسده وخروجها خارج الملعب.. ومع مرور الوقت بدأ الأهلى فى ترتيب أوراقه تدريجيا أمام طوفان صن داونز كما هدد بادجى مرمى صن داونز بتسديدة قوية فى الدقيقة 15 تصدى لها الحارس اونيانجو.

وعاد صن داونز لتهديد مرمى الأهلى في الدقيقة 19 من تمريرة خادعة داخل منطقة جزاء الأهلى، تسلمها مهاجم بطل جنوب افريقيا لكن تدخل معه بقوة رامى ربيعة دون أن يرتكب خطأ وتصل الكرة لزميله ليسدد تصويبة سهلة في يد محمد الشناوى.

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وفى الدقيقة 20، يسجل صن داونز هدفا عكسيا في مرماه بعدما سدد على معلول كرة عرضية في اتجاه مرمى أصحاب الأرض، ليحولها مدافع صن داونز في مرماه مسجلا الهدف الأول لأصحاب الأرض.. وفى الدقيقة 26 يسجل صن داونز هدف التعادل عن طريق سيرينو.

ويضيع أليو بادجى هدفا محققا للأهلى فى الدقيقة 44 بعدما تسلم تمريرة حريرية من عمرو السولية، لكنه تباطأ فى وضعها فى المرمى ليتدخل دفاع صن داونز وينقذ الموقف.. لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ومع بداية الشوط الثانى، حاول فريق صن داونز هز شباك الأهلى مجددا من خلال الكرات العرضية الطويلة لضرب دفاعات الأحمر، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوى.. وفى الدقيقة 55 يجرى فايلر المدير الفني للأهلى أول تغييراته بنزول حسين الشحات على حساب جيرالدو الذى خرج مصابا.. وتصدى الشناوى لتسديدة قوية من لاعب صن داونز في الدقيقة 58 ليحافظ على التعادل.

وفى الدقيقة 64 كاد محمود متولى مدافع الأهلى من تسجيل الهدف الثانى في شباك أصحاب الأرض، من تسديدة من على أعتاب منطقة جزاء لكن الحارس أونيانجو يتصدى لها ببراعة.

وأجرى فايلر التبديل الثانى في الدقيقة 68 بنزول محمد هانى بدلا من محمود متولى، ليدخل أحمد فتحى وسط الملعب بجوار عمرو السولية.. كما دفع فايلر بالتبديل الثالث بنزول أيمن أشرف بدلا من أليو بادجى في الدقيقة 70.

ومع الوقت يتسلل اليأس إلى نفوس لاعبى صن داونز، ويستفيق الأهلى بعد التغييرات ونجح الأحمر فى تهديد مرمى صن داونز أكثر من مرة عن طريق حسين الشحات وأجاى وعلى معلول لكن دون خطورة حقيقية لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى 1 / 1 ويتأهل الاحمر لنصف النهائى.