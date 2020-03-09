شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستضيف الجونة فى الخامسة عصر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الإسماعيلي مع دقات الخامسة عصر اليوم الاثنين نظيره فريق الجونة على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة ومثيرة تأتى تزامناً مع إنطلاق الدور الثانى للمسابقة بعد فترة توقف .

وشهد أخر ظهور للإسماعيلى بالدوري خسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف ومن قبلها الخسارة من أسوان أيضاَ بنفس النتيجة فيما تعادل الجونة مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 4 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

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ومن جانبه طالب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط ببطولة الدوري بحصد النقاط الثلاث من مواجهة الجونة قبل التفرغ للمواجهة المرتقبة مع الرجاء المغربى بإياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال والمقرر لها 15 مارس الجارى بالمغرب بعد انتهاء موقعة الذهاب بالاسماعيلية بفوز الدراويش بهدف دون رد .

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الجونة مكون من : "محمد فوزي - محمود البدري – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدي – أسامة إبراهيم - محمود دونجا – عماد حمدي - محمد الشامي – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي - فخر الدين بن يوسف".

في المقابل شدد البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة على لاعبيه ضرورة فتح صفحة جديدة مع مسابقة الدوري بداية من مواجهة الإسماعيلى سعياً للتخلص من المراكز المتأخرة والصعود للمربع الذهبى بعد استعادة الفورمة الفنية والبدنية خلال فترة التوقف عبر عدد من المباريات الودية .

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام الاسماعيلى مكون من : " إسلام طارق - جوناثان نجويم - لؤي وائل - محمد نجيب - باسم علي - سيرچ أكا - أكرم توفيق - عمرو عبد الفتاح "عموري" - عمرو بركات - إسلام محارب - أحمد ياسر ريان".