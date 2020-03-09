أحمد بلا: لا أشجع الزمالك وللأسف كل ما أتفرج عليه بيكسب وآخرهم بطولة كل 10 سنين.. ومصطفى محمد يحتاج للتطور

أكد أحمد بلال لاعب فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن رأيه الذي أبداه سابقًا في مصطفى مهاجم مهاجم فريق نادي الزمالك لم يتغير حتى الآن.

وكان بلال قد أثار جدلًا واسعًا عندما أشار في وقت سابق إلى أن مصطفى محمد مازال في حاجة لتطوير مستواه وتحسين قدراته، حيث لفت حينها أن هناك مبالغة في تقييمه.

وقال بلال خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "نمبر وان": "رأيي في مصطفى محمد مازال كما هو لم يتغير رغم كل شيء، ما زلت مصممًا على تقييمي له". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف: "مصطفى محمد لاعب جيد ويمتلك إمكانيات كبيرة وهذا لا خلاف عليه، لكنني أرى أنه مازال يحتاج تطوير مستواه للأفضل".

وقال "هناك مهاجمون كثر يؤدون بشكل جيد للغاية، ولكن لا يوجد مهاجم مثل أحمد بلال".

وتطرق بلال لفوز الزمالك ببطولتي السوبر المصري والإفريقي قائلًا: "هذا لا ينتقص من الأهلي في شيء".

وتابع: "الأهلي يمتلك بطولات كثيرة في دولابه، والزمالك آخره بطولة كل 10 سنين، لذا فليس هناك مشكلة بالنسبة للأهلي".

وعن أزمة تعدي إمام عاشور على وليد سليمان عقب مباراة السوبر المصري، قال بلال: "ما فعله إمام عاشور عيب ولا يصح، وأقوله له ما زلت لاعبا صغيرا يتعلم الكرة لذا لم يكن عليك فعل ما فعلت".

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أكد مهاجم النادي الأهلي السابق، أنه قدَّم التهنئة لجماهير الزمالك بعد التأهل للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أنه لم يساند الفارس الأبيض خلال مواجهته أمام الترجي التونسي.

وقال “بلال” في تصريحات تلفزيونية بفضائية “النهار” عبر برنامج “نمبر وان”: “هنأت أصدقائي من جماهير الزمالك بعد الصعود، ولكني كنت أنتظر الهدف الثاني للترجي من أجل صعود الفريق التونسي”.

وتابع بلال: “أنا أهلاوي وانتمائي له فقط، ولا أشجع الزمالك نهائيًا، بس للأسف وشي حلو عليه، وكل ما أتفرج عليه بيكسب”. حسبما نشر موقع "فيتو".

وعن فوز الزمالك بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي أضاف بلال: “السوبر المصري نمتلك منه الكثير جدًا والزمالك يمتلك القليل، الأهلي يملك 42 بطولة دوري في 100 سنة، الزمالك 13 دوري في 100 سنة، بواقع كل 10 سنوات لقب للدوري”.

وأوضح في تصريحات تلفزيوينة قائلا: "أنا أهلاوي وانتمائي له فقط، ولا اشجع الزمالك نهائيا، بس للأسف وشي حلو عليه، وكل ما أتفرج عليه بيكسب".

يشار إلى أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غادرت جنوب أفريقيا في بداية رحلة العودة للقاهرة بعد خوض مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وبدأ بعثة الأهلي رحلة العودة في السابعة مساء حيث استقلت حافلة من بريتوريا الي جوهانسبرج في رحلة استغرقت قرابة الساعة ثم تستقل طائرة التى أقلعت منذ قليل لتصل القاهرة في الخامسة الا ربع فجرا.

وكان الأهلي قد تعادل مع صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدا مع الوداد المغربي في نصف النهائي، بعد الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب بالقاهرة.