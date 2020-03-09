حادث مأساوي.. فيديو يوثق وفاة لاعب خلال مباراة في الدوري النيجيري بسبب التحام هوائي

شهدت الكرة النيجيرية حادثًا مأساويًا مساء أمس الأحد، على إثر وفاة أحد لاعبي الدوري الممتاز خلال مباراة جرت بين فريقين ناساراوا وكاتسينا يونايتد.

وتغلب ناساراوا بثلاثية نظيفة على كاتسينا يونايتد في مباراة جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري النيجيري، إلا أن فرحة الفوز سرعان ما انطفأت بعد الإعلان عن وفاة لاعب الفريق.

وخلال مجريات المباراة التي أُقيمت على ملعب لافيا سقط تشينيمي مارتينيز، لاعب ناساراوا على خلفية كرة مشتركة مع لاعب كاتسينا يونايتد، لترتبك الأمور في الملعب وسط محاولات من الجهاز الطبي لإسعافه. حسبما نشر موقع النادي الأهلي.

ومع فشل محاولات الجهاز الطبي، تم نقل اللاعب تشينيمي المنضم للفريق في يناير عام 2018 إلى إحدى المستشفيات عبر سيارة الإسعاف، إلا أن المحاولات هي الأخرى في المستشفى باءت بالفشل ليتم الإعلان عن وفاة اللاعب.

وتوفى المدافع تشاميني ميرتينز، لاعب فريق نادي نساراوا النيجيري، خلال إحدى مباريات فريقه عقب التحام قوي مع لاعب الفريق الخصم.

ميرتينز كان يشارك بشكل طبيعي في مباراة فريقه أمام كاستينا يونايتد، قبل أن يدخل في التحام هوائي مع أحد لاعبي كاستينا، سقط أرضًا على إثره ودخل في حالة إغماء قبل أن يتوفى، وفقًا لموقع "بريميم تايمز" النيجيري. حسبما نشر موقع "الوطن".

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وتأخرت عربة الإسعاف في الدخول إلى أرض الملعب لإنقاذ اللاعب، الذي تأكدت وفاته بمجرد نقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة على أرض الملعب.

ودخل زملاء اللاعب المتوفي في حالة صدمة وبكاء قوية، عقب وصول خبر وفاة زميلهم إليهم، حيث توفي عن عمر يناهز 24 عامًا.

وأعلن نادي ناساراوا الذي يحتل المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري النيجيري وفاة تشينيمي مارتينيز البالغ من العمر 24 عامًا في بيان رسمي، معربًا عن بالغ حزنه وصدمته لهذا الحادث.

ووصلت أنباء وفاة اللاعب إلى الملعب عقب نهاية المباراة، لينهار زملائه على أرض الملعب وسط حالة من الفزع والبكاء والصراخ بين جميع اللاعبين.