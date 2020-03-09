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اتحاد الكرة ينهي أزمة سماعات الـvar مقابل 30 ألف يورو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى اتحاد الكرة، أزمة سماعات تقنية الفيديو بالاتفاق مع الشركة التي تم التعاقد معها لتطبيق تقنية الفيديو في مصر، بعدما توصل مسؤولو الجبلاية لاتفاق مع الشركة يتضمن تحملها نفقات السماعات المطلوبة وعددها 10 أطقم سماعات بتكلفة إجمالية 30 ألف يورو.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن السماعات التي ظهرت في مباراة انبي وطلائع الجيش الأخيرة في الدورى قديمة والسماعات الجديدة ستصل خلال أيام.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني انه سيتم مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الدولي فيفا للحصول على موافقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو var  في مباريات كأس مصر المقبلة.

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كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه بعد الحصول على موافقة ifab  بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري ، من حق اتحاد الكرة تطبيق التقنية في مباريات كأس مصر ولكن يشترط إخطار الـifab  بتطبيق التقنية في أي بطولة أخري محلية تنظمها مصر و هو إجراء روتيني فقط.

كان اتحاد الكرة قد بدأ رسمياً في تطبيق تقنية حكم الفيديو بالدوري المصري خلال مباراة طلائع الجيش و إنبي التي أقيمت مساء الخميس و انتهت بالتعادل السلبي في افتتاح مباريات الجولة الـ18 للدور الثاني ، لتكون مصر ثاني دولة في أفريقيا تطبق تقنية حكم الفيديو بعد المغرب التي بدأت التجربة رسميا منتصف فبراير الماضى.

احتفل جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، بتطبيق تقنية الـvar لأول مرة فى الدورى المصرى، مع طاقم الحكام الذى أدار مباراة طلائع الجيش و إنبى عصر اليوم.

وتواجد الغندور برققة ياسر عبد الرؤوف وتامر درى عضوى لجنة الحكام، بالإضافة إلى طاقم حكم مباراة انبى والطلائع التى انتهت بالتعادل السلبى واحتفلوا بالتقاط صور تذكارية.

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