رياضة | بعد الفوز على ريال سوسيداد .. العقدة متواصلة وميسي يفض الشراكة مع كريستيانو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على ريال سوسيداد .. العقدة متواصلة وميسي يفض الشراكة مع كريستيانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً صعباً يوم أمس على ضيفه ريال سوسيداد بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على أرضية ملعب كامب نو، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وتمكن نجم الفريق ليونيل ميسي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، نقذها بنجاح في الدقائق الأخيرة.

وتواصلت عقدة ريال سوسيداد عندما يواجه برشلونة في ملعب كامب نو، حيث فشل الفريق الباسكي في تحقيق مجرد تعادل مع برشلونة في كامب نو، على مدار 24 عاماً ماضية.

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ولم يتمكن ريال سوسيداد من تحقيق أي نقطة من ملعب كامب نو، وتعود بداية تلك العقدة لعام 1995.

كما واصل ميسي هوايته في هز شباك ريال سوسيداد، حيث أضاف الهدف رقم 16 له في الفريق عبر مسيرته.

وفض ميسي الشراكة مع نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو، والذي كان يمتلك 15 هدفاً في مرمى سوسيداد.

يذكر أن فريق ريال سوسيداد يعيش موسماً جيداً، بعد أنه بلغ نهائي كأس ملك إسبانيا، وأيضاً يتواجد في مركز جيد نوعاً ما في الدوري الإسباني.