رياضة | مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم العربية والإفريقية شهر مايو القادم، وتحديدًا الجماهير المصرية والمغربية من أجل، مشاهدة مباريات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، بعدما تأهل الرباعي، الأهلي والزمالك من مصر، والوداد البيضاوي والرجاء من المغرب.

وستقام مباريات ذهاب الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، أيام 1 أو 2 مايو، خارج مصر على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام 8 أو 9 مايو القادم.

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وسيكون الأهلي على موعد مع مباراة قوية مع نظيره الوداد المغربي بينما سيلتقي نادي الزمالك مع الرجاء المغربي فى الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

وكان المارد الأحمر قد أقصي صن داونز الجنوب إفريقي، وتأهل الزمالك على حساب الترجي التونسي بينما الوداد تأهل على حساب النجم الساحلى التونسي، والرجاء حقق الصعود على حساب مازيمبي الكونغولي.

ويشار أن المباراة النهائية ستقام يوم 29 مايو القادم على أحد ملاعب الكاميرون او المغرب او تونس