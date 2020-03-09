رياضة | مباريات الأهلي المقبلة في شهر مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات الأهلي المقبلة في شهر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع الأهلي أن يحقق مراده وصعد إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن أزاح منافسه صن داونز الجنوب إفريقي.

وذلك بعد أن حقق الفوز ذهابًا في القاهرة بثنائية نظيفة، ثم التعادل إيجابيًا بهدف في مباراة الإياب في جنوب إفريقيا والتي أقيمت يوم السبت الماضي 7-3-2020.

ويستعد الأهلي لـ4 مواجهات في شهر مارس الجاري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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يلاقي الأهلي سموحه يوم الأربعاء المقبل الموافق الحادي عشر من شهر مارس، بينما يواجه إنبي يوم الرابع عشر من الشهر ذاته.

فيما يقابل الإنتاج الحربي يوم الثامن عشر من شهر مارس، ويختتم مباريات الشهر بمواجهة أسوان يوم الحادي والعشرين.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة.