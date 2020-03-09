رياضة | عاجل.. رد قوي من لجنة الحكام السعودية على بيان النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد قوي من لجنة الحكام السعودية على بيان النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على بيان نادي النصر الذي طالب فيه بإعفائه عن منصبه.

وقال تريسكاو في تصريحات صحفية، "مطالبة إدارة نادي النصر بإعفائي من منصبي تهمه، وعملي قائم على خطط مدروسة".

وتابع رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، "أنا لا أخشى الإقالة لثقتي في عملي خلال الفترة التي قضيتها حتى الآن في منصبي".

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وأضاف، "لقد شهدت الفترة التي قضيتها عودة الحكم السعودي إلى إدارة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد غياب دام طويلًا".

إدارة النصر كانت قد أصدرت بياناً عاجلاً إلى اتحاد القدم في أواخر شهر فبراير الماضي، طلبت من خلاله تغيير الإسباني تريسكاو، وبررت ذلك بسعيها لضمان مبدأ عدالة المنافسة والمحافظة على سمعة الدوري السعودي.

جدير بالذكر أن تريسكاو كان قد تولى قيادة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم في 17 سبتمبر الماضي خلفاً للسعودي خليل جلال الذي تمت إقالته.