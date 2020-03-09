رياضة | ميلنر يتحدث عن قوة هجوم ليفربول ويؤكد: لا نقلق في ظل وجود هذا الثلاثي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلنر يتحدث عن قوة هجوم ليفربول ويؤكد: لا نقلق في ظل وجود هذا الثلاثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الدولي الإنجليزي جيمس ميلنر، لاعب خط وسط فريق ليفربول، عن مباراة فريقه التي أقيمت أول أمس أمام بورنموث، وعن ثلاثي هجوم الريدز، المتمثل في ماني وصلاح وفيرمينيو.

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز على بورنموث بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما أول أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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حيث سجل أهداف الريدز كل من الفرعون المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني.

حيث تحدث ميلنر خلال تصريحات لموقع ليفربول الرسمي، قائلا:" لا نقلق بسبب وجود محمد صلاح وماني وفيرمينيو، لذلك عندما نتأخر في النتيجة نعرف أننا سنعود سريعا".

وتابع:" ليست هناك مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي، الجميع قد يكون مل من تكرار هذه الجملة، ولكن علينا أن نعترف أن ذلك شئ حقيقي وواقعي".