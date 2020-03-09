زيدان بعد هزيمة فريقه: "ارتكبنا أخطاءً كثيرة "

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيدان بعد هزيمة فريقه: ارتكبنا أخطاء كثيرة

الإثنين 9 مارس 2020

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جاء تعلق الفرنسي زيدان، مدرب ريال مدريد، على هزيمة فريقه أمام ريال بيتيس في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، بأن فريقه لعب مباراة سيئة، وأن الأمور تتعقد عندما تفقد مستواك على أرض الملعب.

ونقلاً عن صحيفة "آس" قال زيدان: "كانت مباراة سيئة من جانبنا، لم نقدم أداءً جيدًا لا في الشوط الأول ولا الثاني، ارتكبنا أخطاءً كثيرة وفقدنا الكرة كثيرًا، عندما لا تكون في مستواك فإن الأمور تتعقد".

واستكمل: "افتقدنا كل شيء اليوم، هذه هي أسوأ مباراة لنا في الموسم، افتقدنا الطاقة وأسلوب اللعب والاستحواذ والقوة، يوم سيئ للغاية.. أنا المسؤول عن الهزيمة".