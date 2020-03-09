شكرا لقرائتكم الزمالك يستأنف مرانه اليوم.. واختبار طبى لأوناجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب العودة من تونس، أول أمس السبت، بعد عبور عقبة الترجى التونسى بعدما نجح الأبيض فى إقصاء حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف النهائى بنتيجة 3 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.

ومن المقرر، أن يشهد مران الأبيض اليوم خضوع المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق، لفحص طبى لاختبار حالته بعد شكواه من آلام فى الركبة، بعدما خضع لأشعة أمس، ضمن تحضيرات الفريق لخوض مباراته أمام الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوى الممتاز.

فيما يعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين والجهاز الفنى للأبيض، لتهنئتهم بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، والتأهل إلى دور نصف النهائى من دورى أبطال إفريقيا، حيث ستشهد الجلسة تشديد رئيس الأبيض على أهمية مواصلة الفريق لانتصاراته للمنافسة على اللقب الإفريقى وتحقيقه لإسعاد الجماهير البيضاء التى تطلع للفوز باللقب هذا العام، خاصة بعدما غاب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما أحرز الأبيض اللقب على حساب الرجاء البيضاوى وقتها، فيما سيقوم الفرنسى باتريس كارتيرون، بتهنئة اللاعبين على الأداء والمجهود الكبير الذى قدموه خلال المباريات الأخيرة والذى توج فى النهاية بحصد الفريق لبطولتى السوبر الإفريقى والمصرى والتأهل إلى نصف نهائى البطولة الإفريقية.

على صعيد متصل، يُجرى الجهاز الفنى للزمالك، بعض التغيرات فى تشكيل الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، حيث يدرس الفرنسى كارتيرون، الدفع بمحمود جنش، فى حراسة مرمى الفريق فى المباراة المرتقبة، إلا أن هذا الأمر سيتوقف على بعض الأمور الخاصة بمستواه البدنية والفنية خلال تدريبات الفريق، بالإضافة إلى منح فرص أكبر فى الفترة المقبلة لعدد من اللاعبين وعلى رأسهم إسلام جابر ومصطفى فتحى وكريم بامبو والكونغولى كابونجو كاسونجو ومحمد عنتر، للدفع بهم فى المباريات المقبلة خاصة فى بطولة الدورى الممتاز، وذلك لتجنب الدفع بالعناصر الأساسية فى جميع المباريات مما يعرضهم للإرهاق والإصابات فى ظل المنافسات المتلاحقة التى تنتظر الأبيض فى كافة البطولات.