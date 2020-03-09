شكرا لقرائتكم المصرى يغلق ملف الكونفدرالية ويبدأ الاستعداد لمواجهة الحرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفنى للنادى المصرى البورسعيدى بقيادة طارق العشرى صفحة بطولة الكونفدرالية بعد نهاية مباراة نهضة بركان المغربى ، حيث يبدأ الفريق البورسعيدى الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الخامسة عصر الخميس المقبل على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري في مواجهة صعبة يدخلها المصرى بعد الخسارة أمام الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة المحلية.

ويحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وفى وقت سابق كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن حقيقة تعرضه للإصابة بالكورونا خلال تواجده مع بعثة المصري في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان قائلا "صفحات السوشيال ميديا جابتلي كورونا عشان مقبلتش ابتزازهم".

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وكشف عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن حقيقة إقالة طارق العشري، المدير الفني للفريق، قائلاً : "طارق العشري لسة متولي منصبه حديثا، وأنباء اقالته أمر عار من الصحة تماما، ومجرد تكهنات من السوشيال ميديا".

واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى .