خلال 6 أشهر...ماذا قدم "فايلر" مع القلعة الحمراء ؟

"رينيه فايلر" المدير الفني السويسري الذي أعلن أعلن النادي الأهلي التعاقد معه في وقت سابق ,وواجه انتقادات كثيرة بأنه يمتلك سيرة ذاتية ضعيفة لا تؤهله لقيادة النادي الأهلي في الوقت الحالي.

6 أشهر كانت كفيلة لرد "فايلر" علي منتقديه بتقديم أداء جيد مع الفريق ونتائج سواء محليا أو إفريقيا.

ونستعرض فيما يلي أرقام "فايلر" مع الأهلي :

علي مستوي المحلي

حقق السويسري رينيه فايلر أرقامًا قياسية عديدة مع الفريق الأحمر على المستوى المحلي، حيث لعب 16 مباراة في الدوري المصري هذا العام ونجح تحقيق العلامة الكاملة بالفوز بكل المباريات وسجل الأهلي 45 هدفا، واستقبل 3 أهداف.

نجح "فايلر" في فك عقدة النادي الأهلي أمام منافسه "بيراميدز" والذي حقق 3 انتصارات علي الأهلي في الفترة الأخيرة، واستطاع "فايلر" الفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1 في الدوري العام .

دوري أبطال افريقيا

استطاع "فايلر" أن يرد اعتبار فريقه النادي الأهلي بعد خماسية العام الماضي من فريق صن داونز الجنوب إفريقي ، وفاز على الفريق الجنوب إفريقي بنتيجة 3/1 من مجموع المباراتين من دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

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لعب فايلر مع الفريق الأحمر"في دوري أبطال إفريقيا 10 مباريات نجح في الفوز في 6 مباريات، تعادل 3 مباريات، وهزم مرة وحيدة.

والمحصلة النهائية :

وصلت إجمالي مباريات السويسري رينيه فايلر مع النادي الأهلي نحو 29 مباراة حيث فاز 24 ، وتعادل 4 ، وخسر مباراة وحيدة ، وفاز ببطولة السوبر المصري على حساب نادي الزمالك وخسر أخرى بركلات الترجيح وصعد لدور 16 من كأس مصر.