شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يُؤْمِن بقاء ثلاثى الدفاع الكبار بسبب هدف القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس إدارة نادى إنبى تأمين استمرار ثلاثى الدفاع الكبار فى الفريق رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، لاعبى الفريق، لضمان تواجدهم مع الفريق البترولى فى الموسم المقبل، لاسيما فى ظل رغبة المسئولين بالنادى فى تعزيز استقرار خط الدفاع.

وجاءت رؤية إدارة إنبى التى يتم دراستها حاليا بعدما أصبح أسامة جلال، مدافع الفريق الشاب، أحد المرشحين بقوة للانتقال إلى واحد من قطبى الكرة المصرية الأهلى أو الزمالك فى الموسم المقبل، لذا جاءت الرؤية الفنية بالاتفاق مع مجلس إدارة إنبى فى تأمين استمرار الثلاثى رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، مع الفريق فى الموسم المقبل، مع الاستفادة المالية من بيع أسامة جلال لأحد القطبين فى الموسم الجديد.

ويخوض إنبى فى الفترة الحالية استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء بعد غد، الأربعاء، فى اللقاء المؤجل بينهما من منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت ويبحث الفريق البترولى عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز لتعويض تعادله الأخير أمام طلائع الجيش، وذلك بعدما احتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 25 نقطة، جمعهم من خوضه 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 7 لقاءات والهزيمة فى 4 مواجهات.

ويسعى حلمى طولان لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش خلال تدريبات الفريق وعلاج أزمة إهدار الفرص بعدما انتهت مباراة طلائع الجيش وإنبي بالتعادل السلبي في اللقاء الذى أقيم بإستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مواجهات الجولة الـ18 للدوري في افتتاح مباريات الدور الثاني للدوري المصري، وارتفع رصيد فريق طلائع الجيش للنقطة 16 محتلاً بهم المركز الـ14لجدول الدوري.