رياضة | كل ما تريد معرفته عن لقاء الإسماعيلي والجونة في الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن لقاء الإسماعيلي والجونة في الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد الإسماعيلية مساء اليوم الإثنين 9 مارس، مباراة الإسماعيلي وضيفه الجونة، ضمن مواجهات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى النادي الإسماعيلي لتحقيق الفوز على الجونة، وتحسين مركزه نسبياً في جدول ترتيب الدوري المصري.

على الجانب الآخر، يريد فريق الجونة تحقيق الفوز، للإبتعاد عن فرق صراع الهبوط في الدوري المصري.

ترتيب الإسماعيلي والجونة

يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 17 مباراة، حققها الفريق من 6 إنتصارات و 3 تعادلات و 8 هزائم، سجل 15 هدفاً واستقبل 20 هدفاً.

ويحتل الجونة المركز 12 برصيد 19 نقطة من 17 مباراة، بواقع 5 إنتصارات و 4 تعادلات و 8 هزائم، سجل 14 هدفاً وسكنت شباكه 23 هدفاً.

موعد مباراة الإسماعيلي والجونة

تنطلق أحداث المباراة مساء اليوم، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، السابعة بتوقيت أبو ظبي، الرابعة بتوقيت تونس والجزائر، الثالثة بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الإسماعيلي والجونة

من المرجح أن يبدأ الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للإسماعيلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمود البدري - محمد هاشم - إبراهيم أبو اليزيد - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: همام طارق - محمود عبد العاطي دونجا - عماد حمدي.

خط الهجوم: محمد الشامي - عبد الرحمن مجدي - فخر الدين بن يوسف.

بينما من المتوقع أن يبدأ البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للجونة بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: باسم علي - محمد نجيب - لؤي وائل - جوزيف جوناثان.

خط الوسط: عمرو عبد الفتاح عموري - سيرجي أكا - أكرم توفيق - عمرو بركات - إسلام محارب.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.