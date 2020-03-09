رياضة | الوداد المغربي يجهز أسلحته الرئيسية لمعركة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوداد المغربي يجهز أسلحته الرئيسية لمعركة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي الوداد المغربي في تجهيز أسلحته الرئيسة التي يعدها للمعركة المرتقبة أمام النادي الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الوداد المغربي تأهل على حساب النجم الساحلي، في مواجهتين نارية في المغرب وتونس لما تبعته من أحداث شغب داخل الملعب وخارجه، حيث فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، وتعرض للخسارة بهدف وحيد في لقاء الإياب في تونس.

بينما تأهل المارد الأحمر بعد إطاحته ببطل جنوب إفريقيا العندي صن داونز، واستطاع تجاوزه بحنكه في المبارتين، حيث حقق الأهلي الفوز في لقاء الذهاب بهدفين دور رد، واستطاع أن يفرض التعادل في لقاءالإياب، مما يخلق من منافسة الفريقين معركة كروية منتظرة.

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وكشفت تقارير صحفية أن نادي الوداد اقترب من استعادة أحد ركائزه الأساسية، أشرف داري مدافع الفريق الذي خاض المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، وسوف يستعيد عافيته بشكل تام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية أن اللاعب يمكنه أن يسير بخطى ثابتة في برنامجه العلاجي، بعد العملية الجراحية التي كان قد أجراها على مستوى الركبة في وقت سابق، قبل مواجهة الأهلي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حدد مواجهة الذهاب بين الفريقين مطلع شهرمايوالمقبل بمركب محمد الخامس، فيما تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 8 أو 9 من نفس الشهر.