شكرا لقرائتكم 6 مواجهات نارية فى دورى القسم الثانى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم 6 مباريات في الجولة السابعة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى حيث يستضيف الترسانة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة نظيره سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 31 نقطة في لقاء صعب للطرفين بالرغم من فارق النقاط الكبير بينهما .

فأبناء الترسانة يدخلون اللقاء ولا سبيل امامهم سوى تحقيق الثلاث نقاط للمنافسة على الصراع من شبح الهبوط للقسم الثالث لأن أي نتيجة غير الفوز تعنى هبوط الشواكيش اكلينيكا للدرجة الأدنى ، بينما يحاول أبناء سيراميكا كليوباترا العودة للانتصارات الغائبة منذ فترة للإبتعاد اكثر بالصدارة بعد دخول الداخلية وبتروجت حلبة المنافسة على الصعود من جديد .

كما يستضيف القناة نظيره بتروجت بإستاد هيئة قناة السويس في مواجهة متكافئة ، فأبناء القناة يحتلون المركز الثامن برصيد 21 نقطة ويسعون للهروب من شبح الهبوط ، بينما يحتل الفريق البترولى المركز الثالث برصيد 28 نقطة ويعيش انتعاشة كبرى بعد تحقيقة للفوز تلو الأخر منذ انطلاق الدور الثانى للمسابقة .

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وعلى ستاد الشرطة بالعباسية يستضيف كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحى فريق الداخلية بقيادة هشام زكريا في لقاء يصعب التكهن بنتيجة ، فأبناء كوكاكولا في المركز التاسع برصيد 18 نقطة ويحاول خطف نقاط المباراة للهروب من شبح الهبوط ، بينما يحاول أبناء الداخلية مواصلة الإنتصارات للضغط اكثر على سيراميكا المتصدر على امل وقوعه من جديد وهو ما يتيح للداخلية تصدر المجموعة والعودة من جديد لدورى الأضواء .

كما يلتقى منتخب السويس مع جمهورية شبين في مواجهة خاصة ، يدخل أبناء الغريب المباراة في المركز الرابع برصيد 24 نقطة ، بينما يحتل أبناء المنوفية المركز السابع برصيد 21 نقطة ويحاول الفريقان الظفر بالثلاث نقاط من أجل ضمان البقاء بالقسم الثانى وعدم الهبوط للدرجة الثالثة ، لذا فإنه من المتوقع أن كون المباراة حماسية بين الفريقين

وفى لقاءات الهروب من القاع يلتقى النجوم بقيادة محمد صلاح مع المنتشى المريخ البورسعيدى بقيادة احمد العجوز ، ويحاول النجوم تعويض خسارته في اللقاء الماضى امام النصر بعدما تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز السادس للمجموعة ، بينما يسعى أبناء بورسعيد لخطف الثلاث نقاط للتقدم خطوة بعدما تحسنت نتائجهم في الأسابيع الأخيرة وأصبحوا في المركز العاشر برصيد 15 نقطة ، وتختتم مباريات المجموعة بلقاء الزرقا والنصر.