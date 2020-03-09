شكرا لقرائتكم بعد التأهل بالكونفدرالية.. بيراميدز يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبى بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش الاستعداد لمواجهة انبى المقرر لها الخامسة عصر الاربعاء المقبل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها الفريق السماوى بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة المحلية .

وأغلق بيراميدز صفحة بطولة الكونفدرالية بشكل مؤقت عقب نهاية مباراته مع زاناكو الزامبى فى إياب دور الثمانية للبطولة والتى أقيمت على ستاد الدفاع الجوى.

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ويحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

بعيداً عما سبق ، أنهى مجلس إدارة نادى بيراميدز أزمة نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق، ومحمد سلامة وكيل اللاعب عقب الجلسة التى عقدها اللاعب مع وكيله بحضور مسئولى بيراميدز بمقر النادى، وشهدت الجلسة عتابا بين اللاعب ووكيله بسبب التصريحات التى خرجت من الطرفين، لتنتهى الجلسة بالاتفاق على تنازل محمد سلامة عن الشكوى المقدمة ضد نبيل دونجا لاعب بيراميدز فى اتحاد الكرة .

وكانت أزمة قد بدأت بين الثنائى نبيل دونجا لاعب خط وسط بيراميدز ومحمد سلامة وكيل اللاعب بسبب تصريحات نبيل دونجا ضد وكيله، ليقرر محمد سلامة شكوى اللاعب فى اتحاد الكرة قبل أن ينجح مسئولو بيراميدز فى حل الأزمة بين اللاعب ووكيله.