شكرا لقرائتكم الطلائع يعسكر اليوم لمواجهة المقاولون العرب غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مساء اليوم الاثنين معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة عصر غداً الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري، حيث يخوض الفريق مرانه الاخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 3 وتعادل في 7 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً .

وفى وقت سابق أبدى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، سعادته بالتعادل مع إنبى فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري.

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وقال بسيونى، إن التعادل مع فريق كبير مثل إنبى وجهاز فنى محترم بقيادة حلمى طولان أمر مقبول نسبيا، وإن كانت الرغبة فى الفوز لدى فريق طلائع الجيش كانت أكبر نظرا لوضع الفريق فى جدول الدوري.

وأضاف المدير الفنى لفريق طلائع الجيش: "حلمى طولان أستاذى وأحفظ طريقة تفكيره وقمت بتحفيظها للاعبين خلال الفترة الماضية، والتعادل معه أمر إيجابى على المستوى الشخصى".

ولم يتم اللجوء إلى حكم الـvar فى مباراة الطلائع وإنبى وعدم ظهور أى لقطات تحتاج لتدخل تقنية الفيديو، فى لقاء لم يشهد أى قرارات مثيرة من قبل لاعبى الفريقين.