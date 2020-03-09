وجه "خالد على" المنسق الإعلامي لفريق صن داونز الجنوب الإفريقي التهنئة للنادي الأهلي علي تأهله الي دور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال "علي" خلال تصريحات لقناة الأهلي : موسيماني قال ان فريقه قابل الأهلي في الوقت الخطأ والتصريح مكنش بينيم الأحمر زي ما اتقال وأضاف : الأهلى يستحق التأهل ولعب المباراة بقوة، وكان مفيدا له قدومه لجنوب إفريقيا مبكرا، للاعتياد على الأجواء Advertisements وأختتم "المنسق الإعلامي لفريق صن داونز" حديثه قائلا : سر الضحكة إننا ودعنا البطولة، هذا ما كنت أخشاه، لأننا لم نكن نريد مواجهة الأهلى، لأنه ليس بالفريق السهل الذى سيخرج بسهولة موسمين متتاليين رابط الفيديو من

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كانت هذه تفاصيل خبر المنسق الاعلامى لفريق صن داونز "خالد علي": دلوقتي عرفتم سر الضحكة..أدينا طلعنا من البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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