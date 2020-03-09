شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتجنب "فتنة" حارسه بتعديل عقده قبل أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى إنبى، تعديل عقد محمود جاد، حارس مرمى الفريق الصاعد خلال الفترة المقبلة، وذلك لتجنب تفكيره فى أى عروض للرحيل فى الموسم المقبل، حيث يسعى مسئولى النادى البترولى لتعديل عقده قبل انطلاق منافسات أولمبياد طوكيو التى ستنطلق فى الصيف المقبل.

وأصبح الحارس الشاب ضمن الحراس المُرشحين للانضمام للمنتخب الأولمبى، وذلك بعدما شارك الحارس صاحب الـ 22 عاما، مع إنبى هذا الموسم فى 13 مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز، شهدت استقباله 13 هدفًا والخروج بشباكه نظيفة فى 4 مباريات، مما يجعله يقترب من حسابات شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بعد توالى مشاركاته مع الفريق البترولى.

ويستعد إنبى حاليا لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء بعد غد، الأربعاء، فى اللقاء المؤجل بينهما من منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت، حيث يسعى الفريق البترولى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز لتعويض تعادله الأخير أمام طلائع الجيش، وذلك بعدما احتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 25 نقطة، جمعهم من خوضه 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 7 لقاءات والهزيمة فى 4 مواجهات، لذا يسعى حلمى طولان لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش خلال تدريبات الفريق وعلاج أزمة إهدار الفرص.

وانتهت مباراة طلائع الجيش وإنبي بالتعادل السلبي في اللقاء الذى أقيم بإستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مواجهات الجولة الـ18 للدوري في افتتاح مباريات الدور الثاني للدوري المصري، وارتفع رصيد فريق طلائع الجيش للنقطة 16 محتلاً بهم المركز الـ14لجدول الدوري.