شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران مع الزمالك و الأهلى مع الشمس في مؤجلات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الأثنين مواجهتين قويتين في إطار مؤجلات الدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة بين كلا من الطيران مع الزمالك و الأهلى مع الشمس ، حيث تم تأجيل مواجهات القطبين الجولات الماضية بسبب مشاركتهم في البطولة العربية التي إستضافتها مصر و إختتمت الخميس قبل الماضى بفوز الأهلى باللقب و الزمالك بالمركز الثانى .

وتأهل الزمالك إلى النهائي بالفوز على كاظمة الكويتي 3/0 ، بينما تأهل الأهلى بالفوز على الأهلى البحرينى 3/2 .، قبل أن يفوز الأهلى 3 /0 على الفريق الأبيض بإستاد القاهرة .

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وشهدت الجولة الخامسة بدورى رجال الكرة الطائرة التي أقيمت الجمعة الماضية فوز كلا من ، طلائع الجيش على القناة بنتيجة 3/0 و هليوبوليس على الطيران بنتيجة 3/0 و سموحة على الشمس بنتيجة3/1 و الزمالك على بتروجت بنتيجة 3/0 و الأهلى على الاتحاد السكندري بنتيجة 3/0

فيما تقام الجولة السادسة يوم الجمعة المقبلة بلقاءات بين كلا من ، الزمالك مع طلائع الجيش و سموحة مع الأهلى و هليوبوليس مع الإتحاد اسكندرى و سبورتنج مع بتروجت و القناة مع الشمس و طنطا مع الطيران .

بينما تقام يوم الأثنين 16 مارس مواجهتين مؤجلتين أيضا للقطبين حيث يلتقى الزمالك مع الشمس و الأهلى مع الطيران قبل أن تقام الجولة السابعة يوم 20 مارس بلقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع الطيران والشمس مع طنطا و بتروجت مع القناة و الإتحاد السكندرى مع سبورتنج و الأهلى مع هليوبوليس و الزمالك مع سموحة .