غدًا.. وصول المنتخبات المشاركة في البطولة الإفريقية للجمباز إلى شرم الشيخ

تصل المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا الخامسة عشر للجمباز الايقاعي والأيروبيك التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 10 حتي 17 مارس المقبل فى الصالة المغطاة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 110 لاعب ولاعبة من 12 دولة، اليوم الثلاثاء , والدول هي مصر البلد المضيف وتونس والجزائر والمغرب وجنوب افريقيا وكاب فرد والسنغال والكونغو أنجولا ونامبيا وزيمبابوي وبنين.

وتقام البطولة على مرحلتين الأولي الخاصة بالجمباز الايقاعي من 10 حتي 14 مارس والمؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 حيث يشارك الفريق الجماعي الفائز باللقب فى الأولمبياد.

ويسعي المنتخب القومي للجمباز الايقاعي انسات تحت قيادة الخبيرة الدولية الروسية نتاليا ديميتروفا المدير الفني لحجز تذكرة التأهل.

والمرحلة الثانية منافسات البطولة الخاصة بجمباز الأيروبيك خلال الفترة من 13 حتي

17 مارس. ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وعضو مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية ، أن البطولة هي الأكثر مشاركة من اللاعبين والدول على مستوي البطولات الإفريقية، مشيرا على حرص إتحاد الجمباز على إقامة البطولة فى شرم الشيخ للمرة الأولى ضمن خطة الأتحاد لنشر اللعبة فى جميع المحافظات وتنشيط السياحة المصرية.

وأضاف أمين أنه من المنتظر أن يحضر البطولة وفد من الأتحاد الدولي والمكتب التنفيذي لأهمية البطولة وكذلك رؤساء الاتحادات الإفريقية.