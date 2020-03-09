جدول مباريات اليوم الاثنين 9-3-2020 جميع المواعيد والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، الأثنين الموافق 9-3-2020، ويعتبر يومًا هادئًا على مستوى المباريات، حيث لعبت جميع الفرق الكبرى يوم أمس وايضًا يوم السبت الذي شهد 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأربع مباريات في الدوري الإسباني.

ومن أبرز نتائج مباريات اليومين الماضيين، تحقيق ليفربول الفوز على بورنموث بنتيحة (2-1)، وكذلك انتصر “مانشستر يونايتد” على مانشستر سيتي بنتيجة (2-0) ، واكتسح تشيلسي فريق “ايفرتون” برباعية نظيفة.

وفي إسبانيا تنازل “ريال مدريد” عن صدراته لليجا بخسارته أمام “ريال بيتيس” على ملعب الأخير بنتيجة (2-1)، قبل ذلك كان برشلونة قد حقق الفوز على “ريال سوسيداد”، بهدف نظيف احرزه “ليونيل ميسي” من علامة الجزاء.

ننتقل إلى إيطاليا، حيث عادت الحياة من جديد لملاعب كرة القدم بعد تأجل العديد من المباريات بسبب انتشار فيروس كورونا، ولعبت 5 مباريات يوم أمس، أبرزها انتصار يوفنتوس على فريق الإنتر بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت على ملعب “آليانز ستاديوم“، بدون جماهير.

ويستقبل ملعب “ووكرز” اليوم الاثنين مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا، في ختام مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، وتعتبر هذه المباراة هي الأبرز في يومنا اما باقي المباريات سنتعرف عليها من خلال الجدول.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9-3-2020 والقنوات الناقلة

مباريات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة – الجولة الـ18

الإسماعيلي – الجونة الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة أون تايم سبورتس 1.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة – الجولة الـ29

ليستر سيتي – أستون فيلا. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة – الجولة الـ26

ساسولو – بريشيا. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 4.

مباريات الدوري الإيطالي الدرجة الثانية والقنوات الناقلة – الجولة الـ28

كييفو فيرونا – كوسينزا كالشيو. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الألماني الدرجة الثانية والقنوات الناقلة – الجولة الـ28

شتوتجارت – أرمينيا بيليفيلد. الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة – الجولة الـ25

غينتشلاربيرليغي – أنطاليا سبور. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

الدوري الأرجنتيني الممتاز والقنوات الناقلة – الجولة الـ23

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نيولز أولد بويز – غودوي كروز. الساعة 00:45 بتوقيت جرينتش.

سي .اي تاليريس كوردوبا – كولون. الساعة 00:50 بتوقيت جرينتش.

يونيون سانتا في – فيليز سارسفيلد. الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الدنماركي والقنوات الناقلة – الجولة الـ24

سيلكابورج – اوروس. الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة – الجولة الـ20

رجاء بني ملال – سريع وادي زم. الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

الدوري الدوري العراقي والقنوات الناقلة – الجولة الـ5

الطلبة – الصناعات الكهربائية. الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

الدوري الدوري العماني والقنوات الناقلة – الجولة الـ22

عمان – النهضة. الساعة 13:05 بتوقيت جرينتش.

صحار – السويق. الساعة 15:50 بتوقيت جرينتش.

الدوري الدوري السوداني والقنوات الناقلة – الجولة الـ24

هلال الأبيض ن : ن أهلي الخرطوم. الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

مباريات دوري الدرجة الثانية المصري والقنوات الناقلة – الجولة الـ17

الزرقا – النصر الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

القناة – بتروجيت الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

الترسانة – سيراميكا الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

كوكا كولا – الداخلية الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

منتخب السويس – جمهورية شبين الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

النجوم – المريخ الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري البحريني والقنوات الناقلة – الجولة الـ10

الرفاع – الأهلي. الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش.

الحد – الشباب. الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش.

الرفاع الشرقي – الحالة. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

البسيتين – المحرق. الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش.

المنامة – النجمة. الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الفلسطيني والقنوات الناقلة – الجولة الـ18

شباب الأمعري – هلال القدس. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. قناة فلسطين سبورت.

مباريات الدوري السوداني والقنوات الناقلة – الجولة الـ24

هلال الأبيض – أهلي الخرطوم. الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

الدوري الأمريكي الممتاز والقنوات الناقلة.

لوس انجلوس – فيلادلفيا يونيون. الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش.

الدوري المكسيكي الممتاز والقنوات الناقلة.