قبل مواجهة الأهلي..الوداد يتسلح برقم أسطوري وعودة نجمه المُصاب

يترقب عشاق الكرة العربية مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي المصري و الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 1 أو 2 من شهر مايو المقبل في مباراة الذهاب على ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس” على أن تقام مباراة العودة في “ستاد القاهرة الدولي“، إما يوم 8 أو 9 من الشهر ذاته.

وكشف موقع “le360” المغربي أن الوداد يستعد لتجهيز نجم دفاعه أشرف داري الذي بات في مرحلة التأهيل الأخيرة على أن يصبح جاهزًا وفي كامل لياقته البدنية والجسدية قبل مباراة الأهلي في نصف النهائي مطلع شهر مايو.

وقال الموقع المغربي الشهير “إن مدافع الفريق أشرف داري يستعد للدخول في التدريبات الجماعية بعد نهاية الشهر الجاري وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة بعد إصابته بالرباط الصليبي الأمامي”.

وابتعد أشرف داري عن الملاعب لأكثر من أربعة أشهر، الأمر الذي أثر بالسلب على مستوى خط دفاع الفريق، وجعله عرضة لاستقبال الكثير من الأهداف على الصعيدين المحلي والقاري.

وأصيب اللاعب خلال مباراة ديربي الدار البيضاء أمام الرجاء في الجولة العاشرة من الدوري المغربي للمحترفين نهاية شهر ديسمبر 2019، عند محاولة جريئة لقطع تمريرة الكونجولي نجوما، ليُصيب نفسه بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

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رقم أسطوري

خطف الوداد البطاقة الأخيرة من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بفضل فوزه بهدفين لهدف في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي أمام النجم الساحلي، مستغلاً سوء حظ المهاجم الجزائري كريم عريبي في إنهاء الفرص السهلة التي لاحت له في لقاء الإياب، ليتأهل لمواجهة الأهلي في تكرار لنهائي البطولة عام 2017.

ويتسلح وداد الأمة برقم قياسي “أسطوري” قبل مواجهة بطل القرن الأفريقي، ففي آخر 26 مباراة خاضها الوداد على ملعبه في بطولة دوري أبطال أفريقيا لم يتلق أي هزيمة وفاز في 22 مباراة وتعادل في 4 لقاءات.

ومن المثير للدهشة أن آخر هزيمة تلقاه الفريق البيضاوي على أرضه كانت قبل 3 أعوام ونصف من الآن، أمام الأهلي المصري بالذات، يوم 27 يوليو 2016، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، وفاز المارد الأحمر بهدف يتيم أحرزه رامي ربيعة برأسية، مع الإشارة أن تلك المباراة أقيمت على ملعب “مولاي عبد الله” في العاصمة الرباط وليس على الملعب الدائم للوداد “مركب محمد الخامس” في الدار البيضاء.

ونجح النادي الأهلي المصري في التأهل إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعد ما خرج متعادلاً بهدف لمثله أمام صنداونز الجنوب أفريقي على الملعب الصعب “لوفتوس فيرسفيلد” بمدينة بريتوريا، في وقت سابق من يوم 7-3-2020، مستفيدًا من الإنتصار الذي كان قد حققه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين على “ستاد القاهرة الدولي“، بحضور أكثر من 30 ألف متفرج.

يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي والوداد في نصف النهائي سوف يواجه الفائز من الزمالك والرجاء البيضاوي على نهائي البطولة الإفريقية.