رياضة | نجم نابولي على رادار ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم نابولي على رادار ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي ليكون قلب الدفاع الجديد للفريق في السنوات المقبلة وذلك بسبب تقدم سيرجيو راموس نجم وقائد الفريق في العمر.

وأكدت صحيفة إل ماتينو الإيطالية أن نابولي لا يمانع فكرة رحيل النجم السنغالي عن فريق الجنوب الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشرط الحصول على مبلغ قد يصل إلى 80 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن نابولي اتفق مع النجم السنغالي على رحيله عن الفريق في حال وصول عرض بالقيمة المذكورة مع رغبة الملكي القوية في الحصول على توقيعه.

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وذكرت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد يرى في كوليبالي واحد من أفضل المدافعين في العالم وسيسعى للتعاقد معه وضمه للفريق بمجرد نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن المشكلة التي قد تمنع الملكي من حسم الصفقة لصالحه تكمن في تواجد اللاعب في مفكرة بحث باريس سان جيرمان الفرنسي حيث عبر أثرياء العاصمة الفرنسية أكثر من مرة عن رغبتهم في التعاقد مع اللاعب لتدعيم الخط الخلفي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن تحقيق حلمه في بطولة دوري أبطال أوروبا ويدرك أن سبيله لتحقيق ذلك يكمن في الحصول على خط دفاع قوي يكون كوليبالي أحد عناصره ما يجعله يكثف كل جهوده لحرمان الريال من الصفقة.