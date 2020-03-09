رياضة | مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الإثنين 9 - 3 - 2020، أبرزها مباراة الإسماعيلي ضد الجونة في الدوري المصري ، ومباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي ، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ18"

الإسماعيلي ضد الجونة، تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورت.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ29"

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ليستر سيتي ضد أستون فيلا، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ26"

ساسولو ضد بريشيا، تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ20"

رجاء بني ملال ضد سريع وادي زم، تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة المغربية الرياضية.