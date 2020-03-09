رياضة | عاجل..أحمد بلال يهاجم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل..أحمد بلال يهاجم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق عن أحداث السوبر المصري، والظهور الغير لائق لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وهاجم أحمد بلال بعض اللاعبين الذين تسببوا في إثارة وافتعال الأزمات، وظهور الكرة المصرية بصورة سيئة أمام الجميع ممن يتابعون الأهلي والزمالك في كافة البقاع، وخاصة الوطن العربي وإفريقيا.

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ووجه بلال انتقاد لاذع لإمام عاشور نجم الزمالك الشاب، بسبب تضاوله على وليد سليمان أحد كبار النادي الأهلي، بعد انتهاء السوبر مباشرة.

وقال بلال خلال تصريحات إعلامية إن إمام عاشور مازال يتعلم كرة القدم، وما فعله عقب المباراة لا يصح ولا يمكن تقبله مطلقا.

وتابع بلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "إمام عاشور لسة بيتعلم كورة وما فعله مع وليد سليمان عيب وميصحش"