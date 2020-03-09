شكرا لقرائتكم أحمد بلال: لا أشجع الزمالك.. وللأسف وشي حلو عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه لم ولن يشجع نادي الزمالك في جميع البطولات المحلية والقارية، وإن انتماؤه للأهلي فقط.

وقال بلال في تصريحات تلفزيونية: "أنا أهلاوي وانتمائي له فقط، ولا اشجع الزمالك نهائيا، بس للأسف وشي حلو عليه، وكل ما أتفرج عليه بيكسب"