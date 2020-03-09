شكرا لقرائتكم أحمد بلال: رأيي في مصطفى محمد لم يتغير وإمام عاشور بيتعمل الكورة لسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتابع بلال في تصريحات تلفزيونية: "رأيي في مصطفى محمد، هو لاعب جيد ويمتلك إمكانيات كبيرة، ولكن ما زال يحتاج تطوير مستواه" وأتم: "هناك مهاجمون يؤدون بشكل جيد ولكن لا يوجد مهاجم مثل أحمد بلال". Advertisements وعن إمام عاشور، أكد أن لاعب نادي الزمالك، ما زال يتعلم كرة القدم. وتابع: "إمام عاشور لسة بيتعلم كورة وما فعله مع وليد سليمان عيب وميصحش"

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